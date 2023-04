FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia nach Quartalszahlen von 5,50 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, wenn man die anhaltenden Verzögerungen bei der Beilegung von Patentstreitigkeiten im Technologiesektor und die von Risikofonds verbuchten Verluste außer Acht lasse, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zweifel an einer Erholung in den USA im Bereich Mobile Networks trübten aber den Ausblick des Telekomausrüsters auf 2023./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 07:30 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.