LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das Kursziel wurde von 5,50 auf 3,50 Euro gekappt. Nach 18 von Herausforderungen für den Netzwerkausrüster geprägten Monaten sei er nun von verbesserten operativen Trends ausgegangen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nokia hinke mit Blick auf die Produktreife neuer Anwendungen (5G) hinterher, was zwischen 2019 und 2021 deutlich höhere Kosten mit sich bringen dürfte./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.