LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien des Netzwerkausrüsters Nokia mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 5,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er glaube, dass sich die Präferenz des Marktes für Nokia gegenüber Ericsson in naher Zukunft umkehren könnte, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere von Ericsson seien günstiger und der Mitte Dezember anstehende Kapitalmarkttag könnte ein positiver Kurstreiber sein, der die Anteilsscheine wiederbelebe - wenn klar sei, welche Strafzahlungen noch in den USA im Zusammenhang mit möglichen Schmiergeldzahlungen im Irak drohten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.