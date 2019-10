ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nokia vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Analyst Achal Sultania rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Anstieg des Umsatzes des Telekomausrüsters von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg gehe großteils auf das Konto günstiger Wechselkurse. Zudem dürften die Finnen von den US-Kunden Sprint und möglicherweise auch Verizon profitieren./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 04:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



