Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|14,48EUR
|-0,06EUR
|-0,41%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die skandinavische Bank habe durch die Bank besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obendrein sei ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt und das Ziel der Eigenkapitalrendite im laufenden Jahr bekräftigt worden./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,63 €
|
Abst. Kursziel*:
9,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,54%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Analysen
|13:21
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,48
|-0,41%
