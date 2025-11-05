Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|14,28EUR
|-0,46EUR
|-3,09%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
05.11.2025 10:42:47
Nordea Bank Abp Registered Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea anlässlich des Kapitalmarkttags in London mit einem Kursziel von 173 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die ausgegebenen Ziele ließen Spielraum für seine Schätzungen und den Marktkonsens, schrieb Johan Ekblom am Mittwochmorgen./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
