Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|16,29EUR
|-0,04EUR
|-0,24%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
05.01.2026 11:29:01
Nordea Bank Abp Registered Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Wenngleich Nordea, Danska und Noba für ihn Kaufempfehlungen seien unter den nordeuropäischen Banken, sei keine der Banken Nordeuropas für ihn ein "Top Pick" im gesamteuropäischen Kontext, schrieb Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 01:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,29
|-0,28%
