Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

16,68EUR 0,13EUR 0,79%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 13:31:14

Nordea Bank Abp Registered Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea beim Kursziel von 191 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals dürften am unterdurchschnittlichen Lauf der Aktien von Nordeuropas Banken kaum etwas ändern, schrieb Johan Ekblom am Dienstagabend vor der Berichtssaison. Der Experte geht skeptisch ins Jahr 2026. Er sieht auch für die zum Kauf empfohlenen Aktien von Nordea, Danske und Noba in Europa bessere Alternativen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

mehr Nachrichten