Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

16,62EUR 0,24EUR 1,47%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

02.02.2026 12:51:23

Nordea Bank Abp Registered Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 191 auf 189 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordische Großbank biete eine attraktive Kombination aus Wachstum und Profitabilität, schrieb Johan Ekblom am Freitagabend weitgehend erwartungsgemäßen Geschäftszahlen./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
