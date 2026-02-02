Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|16,62EUR
|0,24EUR
|1,47%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
02.02.2026 12:51:23
Nordea Bank Abp Registered Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 191 auf 189 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordische Großbank biete eine attraktive Kombination aus Wachstum und Profitabilität, schrieb Johan Ekblom am Freitagabend weitgehend erwartungsgemäßen Geschäftszahlen./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
