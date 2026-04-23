Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Das um Rückstellungen bereinigte Ergebnis habe die Erwartungen um 3 Prozent übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
18,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
15,96 €
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Abst. Kursziel*:
12,78%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
15,76 €
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Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
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Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
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KGV*:
-