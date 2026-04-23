Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

15,76EUR -0,17EUR -1,07%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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23.04.2026 10:19:47

Nordea Bank Abp Registered Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Das um Rückstellungen bereinigte Ergebnis habe die Erwartungen um 3 Prozent übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,96 € 		Abst. Kursziel*:
12,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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