Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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19.06.2026 11:17:13

Nordea Bank Abp Registered Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 196 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 16. Juli anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften einen bereinigten Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau, aber unter dem des ersten Quartals belegen, schrieb Johan Ekblom in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Zinsüberschuss sollte schon im ersten Quartal die Talsohle erreicht haben - die Erholung von hier aus dürfte sich aber zäh gestalten. Ekblom erwartet zudem zur Zahlenvorlage oder im dritten Quartal die Ankündigung eines weiteren 500 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramms./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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