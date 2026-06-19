ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 196 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 16. Juli anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften einen bereinigten Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau, aber unter dem des ersten Quartals belegen, schrieb Johan Ekblom in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Zinsüberschuss sollte schon im ersten Quartal die Talsohle erreicht haben - die Erholung von hier aus dürfte sich aber zäh gestalten. Ekblom erwartet zudem zur Zahlenvorlage oder im dritten Quartal die Ankündigung eines weiteren 500 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramms./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT





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