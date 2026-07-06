Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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06.07.2026 13:33:38

Nordea Bank Abp Registered Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 19,20 auf 10,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltende Unsicherheit habe die ohnehin schon langwierige Erholung in Schweden verzögert und dort für einen schwachen Jahresstart gesorgt, schrieb Alexander Demetriou am Freitag in seiner Brancheneinschätzung. Das Vertrauen der Haushalte und Verbraucher bleibe trotz günstiger Fundamentaldaten unter dem normalen Niveau. Der Experte sieht weiterhin mehr Potenzial bei anderen europäischen Banken, da die nordeuropäischen Häuser trotz weniger attraktiver Fundamentaldaten weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt würden. Nordea bleibt seine einzige Kaufempfehlung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:01 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,00 € 		Abst. Kursziel*:
-37,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-37,48%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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