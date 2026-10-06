Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

17,23EUR 0,06EUR 0,35%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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06.10.2026 11:56:41

Nordea Bank Abp Registered Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 schwedischen Kronen belassen. Die nordeuropäischen Banken hätten seit Jahresbeginn eine Rendite von etwas mehr als 25 Prozent erzielt und lägen damit rund 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Ergebniswachstum je Aktie 2027 liege jedoch nur bei knapp 6 Prozent, verglichen mit etwas mehr als 8 Prozent für die Bankenbranche im Allgemeinen. Es sei daher wichtig, selektiv vorzugehen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
01.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,24 0,41% Nordea Bank Abp Registered Shs

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11:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
11:57 L'Oréal Buy UBS AG
11:56 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:55 TotalEnergies Buy UBS AG
11:54 Shell Neutral UBS AG
11:54 Eni Buy UBS AG
11:52 BP Buy UBS AG
11:51 Daimler Truck Neutral UBS AG
11:51 DHL Group Neutral UBS AG
10:58 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10:30 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:27 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
10:27 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:14 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:07 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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