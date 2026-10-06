Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|17,23EUR
|0,06EUR
|0,35%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 schwedischen Kronen belassen. Die nordeuropäischen Banken hätten seit Jahresbeginn eine Rendite von etwas mehr als 25 Prozent erzielt und lägen damit rund 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Ergebniswachstum je Aktie 2027 liege jedoch nur bei knapp 6 Prozent, verglichen mit etwas mehr als 8 Prozent für die Bankenbranche im Allgemeinen. Es sei daher wichtig, selektiv vorzugehen./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10:03
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.at)
|
05.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,24
|0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG