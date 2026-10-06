Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|17,04EUR
|-0,13EUR
|-0,73%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea vor der Berichtssaison der nordischen Banken von 20,10 auf 20,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Deren Aktien würden trotz eines weitgehend vergleichbaren Gewinnwachstums weiterhin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das etwa 20 Prozent über dem ihrer Wettbewerber in der Europäischen Union liege, schrieb Alexander Demetriou in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er bleibe daher selektiv, wobei Nordea wegen der sich verbessernden Eigenkapitalrendite, der Positionierung im Hinblick auf eine Erholung in Schweden und des Potenzials für eine Kurserholung seine einzige Kaufempfehlung sei./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 12:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,10 €
|
Abst. Kursziel*:
20,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,89%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10:03
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.at)
|
05.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|20:11
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|20:11
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|20:11
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,04
|-0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:11
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:17
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:00
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research