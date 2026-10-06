Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

17,04EUR -0,13EUR -0,73%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 20:11:00

Nordea Bank Abp Registered Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea vor der Berichtssaison der nordischen Banken von 20,10 auf 20,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Deren Aktien würden trotz eines weitgehend vergleichbaren Gewinnwachstums weiterhin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das etwa 20 Prozent über dem ihrer Wettbewerber in der Europäischen Union liege, schrieb Alexander Demetriou in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er bleibe daher selektiv, wobei Nordea wegen der sich verbessernden Eigenkapitalrendite, der Positionierung im Hinblick auf eine Erholung in Schweden und des Potenzials für eine Kurserholung seine einzige Kaufempfehlung sei./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 12:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,10 € 		Abst. Kursziel*:
20,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,89%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

mehr Analysen
20:11 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
01.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,04 -0,73% Nordea Bank Abp Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

20:11 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
15:17 Apple Neutral UBS AG
14:00 RATIONAL Buy Warburg Research
13:58 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13:56 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:53 Air Liquide Kaufen DZ BANK
13:52 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:51 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
13:51 Roche Outperform Bernstein Research
13:47 GEA Overweight Barclays Capital
13:45 Fraport Underweight Barclays Capital
12:37 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:30 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:10 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:59 Schneider Electric Buy UBS AG
11:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
11:57 L'Oréal Buy UBS AG
11:56 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:55 TotalEnergies Buy UBS AG
11:54 Shell Neutral UBS AG
11:54 Eni Buy UBS AG
11:52 BP Buy UBS AG
11:51 Daimler Truck Neutral UBS AG
11:51 DHL Group Neutral UBS AG
10:58 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10:30 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:27 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
10:27 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:14 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:07 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen