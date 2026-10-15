Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,60 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Geschäft der Bank mit Unternehmen habe für Wachstum gesorgt. Stark bleibe zudem die Kostenkontrolle des skandinavischen Finanzkonzerns./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,60 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,98 €
|
Abst. Kursziel*:
21,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,59%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
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