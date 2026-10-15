Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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15.10.2026 12:13:05

Nordea Bank Abp Registered Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,60 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Geschäft der Bank mit Unternehmen habe für Wachstum gesorgt. Stark bleibe zudem die Kostenkontrolle des skandinavischen Finanzkonzerns./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,98 € 		Abst. Kursziel*:
21,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,59%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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