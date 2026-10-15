NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,60 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Geschäft der Bank mit Unternehmen habe für Wachstum gesorgt. Stark bleibe zudem die Kostenkontrolle des skandinavischen Finanzkonzerns./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.