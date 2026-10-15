Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

15,83EUR -1,16EUR -6,83%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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15.10.2026 13:26:06

Nordea Bank Abp Registered Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um 2 Prozent verfehlt, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Erträge der skandinavischen Großbank seien 1 Prozent geringer als erwartet ausgefallen./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,98 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 15,83 -6,83% Nordea Bank Abp Registered Shs

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13:38 Sanofi Neutral UBS AG
13:29 KION GROUP Buy UBS AG
13:28 Sartorius vz. Buy UBS AG
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13:11 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13:09 Südzucker Halten DZ BANK
13:05 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
13:04 Richemont Outperform RBC Capital Markets
13:04 AstraZeneca Buy UBS AG
13:02 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
12:53 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
12:50 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:49 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
12:49 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 GSK Neutral UBS AG
12:40 Airbus Buy UBS AG
12:39 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:34 Rio Tinto Neutral UBS AG
12:33 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:32 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:32 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:31 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
12:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
12:29 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
12:22 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:20 Siemens Outperform Bernstein Research
12:19 GEA Market-Perform Bernstein Research
12:19 KRONES Market-Perform Bernstein Research
12:18 DEUTZ Outperform Bernstein Research
12:17 Bilfinger Market-Perform Bernstein Research
12:17 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 ABB Market-Perform Bernstein Research
12:14 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
12:13 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 Bayer Buy UBS AG
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