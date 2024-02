ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 144 auf 145 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die avisierten Kapitalausschüttungen sprächen weiterhin für die Aktien der skandinavischen Bank, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neuen Unternehmensziele lägen derweil in etwa im Rahmen der Erwartungen./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 20:39 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.