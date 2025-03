ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea vor den am 16. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Schwedische Kronen belassen. Er rechne im Vergleich zum Vorquartal mit einem leicht rückläufigen Nettogewinn der nordischen Großbank, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 dürfte er um 19 Prozent gesunken sein, Als Gründe nennt er geringere Erträge, höhere Kosten und sich normalisierende Kreditverluste. Mit Blick auf die Erträge rechnet Ekblom weiterhin mit Gegenwind durch Zinssenkungen, wobei die Einlagensicherung und die Währungseffekte zu gering seien, um diesen Gegenwind auszugleichen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 18:17 / GMT





