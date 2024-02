NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Der Reingewinn der nordeuropäischen Bank habe die Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Montag. Wegen niedrigerer Gebühren und Handelserträge habe zudem der Gewinn vor Rückstellungen enttäuscht. Der Zinsüberschuss und die Kosten hingegen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen./la/ajx



