ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nordea nach der Präsentation von Geschäftszahlen von 10,40 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die skandinavische Bank habe solide abgeschnitten und beim Reingewinn die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Kapitalausstattung hebe positiv überrascht, sodass der Experte nun mit mehr Aktienrückkäufen rechnet als zuvor. Keenan erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 18:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 04:02 / UTC



