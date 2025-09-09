Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

Nordea Bank Abp Registered Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 130 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Rating jetzt:
Kurs*: 13,53 €
13,53 € 		Abst. Kursziel*:
Rating update:
Kurs aktuell: 13,66 €
13,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
22.07.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight Barclays Capital
22.07.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
