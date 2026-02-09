Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|16,86EUR
|0,04EUR
|0,24%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 156 auf 160 schwedische Kronen erhöht, aber die Aktien auf "Underweight" belassen. Analystin Marta Sanchez Romero passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an den Quartalsbericht an. Sie gab dabei ihre Schätzungen für 2028 bekannt und rollte die Bewertungsbasis auf Ende 2027 nach vorne./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 18:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16,73 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,92
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|tonies Buy
|Warburg Research
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG