Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

17,39EUR -0,04EUR -0,20%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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17.08.2026 14:16:52

Nordea Bank Abp Registered Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 160 auf 167 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Marta Sanchez Romero erhöhte am Montag mit Blick auf die letzten Quartalszahlen der Bank ihre Schätzungen für den Nettogewinn der Jahre bis 2028 um durchschnittlich 5 Prozent./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17,43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:16 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,42 -0,03% Nordea Bank Abp Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

15:54 freenet Kaufen DZ BANK
14:16 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13:09 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
13:09 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12:55 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:52 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:45 Richemont Outperform Bernstein Research
12:45 Hermès Outperform Bernstein Research
12:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12:37 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:37 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:57 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11:56 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
11:56 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
11:55 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:35 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 SFC Energy Buy Warburg Research
09:40 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09:39 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:38 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
09:35 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
08:39 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:39 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:27 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Prosus Overweight Barclays Capital
07:12 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 RWE Buy UBS AG
07:03 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
06:52 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:49 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05:58 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
05:58 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
14.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
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