NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nordea von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analystin Sofie Peterzens begründete ihr negatives Anlagevotum für die nordeuropäische Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit sinkenden Kapitalerträgen und einer ungünstigeren Gewinndynamik in Erwartung sinkender Zinsen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.