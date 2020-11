NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 14,50 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Projekt-Entwicklungsgeschäfts an RWE mildere die Bilanzsorgen bei dem Hersteller von Windkraftanlagen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ließ einmal mehr die aktuelle Entwicklung in der Viruskrise in seine Schätzungen einfließen. Die Aktie sei aber zu unrecht unterbewertet./tih/he



