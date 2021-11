NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Windanlagenbauer habe ein schwieriges drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des turbulenten Umfelds mit erheblichem Gegenwind von der Kostenseite, der in den nächsten Quartalen auf die Profitabilität drücke, verfüge Nordex über ausreichend Liquiditätspuffer, um kurzfristige Belastungen zu bewältigen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / 14:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / 14:25 / ET





