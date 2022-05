NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts eines Hackerangriffs auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Wegen dem Angriff verschiebe der Hersteller von Windkraftanlagen seinen Quartalsbericht auf Mitte Juni, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet wegen des Vorfalls mit negativen Auswirkungen im zweiten Quartal, was er mit Kosten für externe Berater und Folgen für die Produktion begründete. Das Ausmaß der Belastungen sei derzeit aber noch nicht abschätzbar./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 11:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 11:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.