NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Quartalszahlen von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftturbinen-Hersteller dürfte eine Beschleunigung der Installationen und Umsätze im Vergleich zum ersten Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Rentabilität sollte aber unter anderem wegen höherer Produktionskosten, Lieferunterbrechungen und einem Cybervorfall beeinträchtigt worden sein. Er geht davon aus, dass die Gewinn- und Verlustrechnung im zweiten Quartal die Talsohle erreicht hat./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 12:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 12:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.