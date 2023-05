NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Windturbinen-Hersteller trügen eine verbesserte Lieferkette und reibungslosere Installationen dazu bei, die Kosten unter Kontrolle zu halten, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung der Geschäfte sei noch nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 13:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 13:28 / ET



Eine verbesserte Lieferkette - China ist wieder im Geschäft - und reibungslosere Installationen tragen dazu bei, die Kosten unter Kontrolle zu halten





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.