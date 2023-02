MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die zuletzt vorgestellten Ziele erreicht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar trotz der jüngsten Erholung noch fundamental unterbewertet. Doch mit der Gewinnwarnung im vergangenen Juli habe Norma viel Vertrauen verspielt. Daher und wegen der Gefahr einer Rezession dürften die Anleger zögern, das hohe Margenerholungspotenzial in ihren Überlegungen zu berücksichtigen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 08:21 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



