MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Bericht des Autozulieferers zum zweiten Quartal sei solide und habe seine Schätzungen getroffen und teilweise auch übertroffen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Es gebe inzwischen wieder etwas "Licht am Horizont". Die Zahlen seien charakterisiert durch ein moderates Wachstum aus eigener Kraft heraus. Zudem seien die Jahresziele bestätigt worden./ck/ajx



