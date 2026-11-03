NORMA Group Aktie
|15,44EUR
|0,30EUR
|1,98%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte Jahresausblick erscheine weiterhin konservativ./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,42 €
|
Abst. Kursziel*:
66,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,44%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SE
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|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|21.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|21.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12:27
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|15,46
|2,11%
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|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG