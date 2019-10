MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group nach Zahlen und trotz der Senkung des Umsatzziels auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ungeachtet des soliden dritten Quartals den Jahresausblick für den Umsatz aus eigener Kraft senken müssen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ihn ist das Geschäftsmodell des Unternehmens aber intakt und die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Den Tiefpunkt sollten die Margen 2019 markieren und das bereinigte operative Margenziel (Ebitda) sei in Reichweite./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 07:13 / CEST





