HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er interpretiere die dritte Prognoseanpassung des Autozulieferers im laufenden Geschäftsjahr als Zeichen einer äußerst schlechten Planbarkeit der Entwicklung in der Automobilindustrie, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt nage an der Glaubwürdigkeit des Managements. Er rechne 2020 aber mit Besserung. Die Aktie notiere auf einem historisch tiefen Bewertungsniveau./tih/nas



