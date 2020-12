HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Norma Group von 36 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Automobilnachfrage erhole sich rascher als erwartet, begründete Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie das höhere Kursziel. Vor allem in China ziehe sie an und hier wiederum die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Fahrzeugen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2020 / 08:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.