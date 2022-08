HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group von 43 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau sei für Norma kein Wachstum eingepreist, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht sei für die Margen aber eine schrittweise Erholung zu erwarten. Das moderat niedrigere Kursziel begründete er mit niedrigeren Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Herstellers von Verbindungskomponenten./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.