HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Norma Group von 45 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auch wenn der Autozulieferer mit Blick auf die Ergebnisgrößen nach neun Monaten deutlich zugelegt habe, seien sie im dritten Quartal doch rückläufig gewesen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe infolge der Prognosesenkung im September zudem deutlich an Wert verloren./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 10:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / 10:26 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.