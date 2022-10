FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nicolai Kempf rechnet angesichts der niedrigen Vergleichsbasis mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Steigenden Preisen stünden jedoch anziehende Kosten etwa für Energie gegenüber sowie Ausgaben für die Restrukturierung des Verbindungstechnik-Spezialisten. Zwar sei mit einem positiven freien Barmittelfluss zu rechnen, hier dürfte aber eher das Schlussquartal entscheidend sein./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.