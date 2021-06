ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für den Schweizer Pharmakonzern Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Franken belassen. Der Optimismus anlässlich der auf der Krebskonferenz Asco präsentierten neuen Studiendaten zur Strahlenherapie Lu-PSMA-617 bei Prostatakrebs sei berechtigt, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt dürften die Ergebnisse gut ankommen, angesichts bereits hoher Erwartungen sollte es aber nicht für eine außergewöhnliche Kursreaktion reichen./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2021 / 23:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



