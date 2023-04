FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 105 Franken angehoben. Nach starkem Jahresstart seien die Segel für 2023 gesetzt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über die Zeit ab 2027 mache er sich später Sorgen, so der Experte./ag/mis



