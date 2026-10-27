Novartis Aktie
|139,48EUR
|2,72EUR
|1,99%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis nach Phase-III-Studiendaten für den Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Diese hätten bezüglich der Wirksamkeit zwar seine Erwartungen an die Effizienz moderat verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie zeigten aber ein klar besseres Sicherheitsprofil als die Daten des Konkurrenten Fenebritinib von Roche./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
129,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
128,64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,72%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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12:26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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12:26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
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12:26
|Gewinne in Zürich: SMI in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt im Plus (finanzen.at)
|
09:40
|ROUNDUP: Novartis hebt nach dem dritten Quartal die Gewinnprognose an (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Zürich: SMI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:29
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:29
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|139,48
|1,99%
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|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14:29
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.