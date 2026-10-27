FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis nach Phase-III-Studiendaten für den Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Diese hätten bezüglich der Wirksamkeit zwar seine Erwartungen an die Effizienz moderat verfehlt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie zeigten aber ein klar besseres Sicherheitsprofil als die Daten des Konkurrenten Fenebritinib von Roche./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET





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