Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 105 Franken auf "Hold" belassen. Die zuletzt robuste Kursentwicklung des Pharmakonzerns stehe im Widerspruch zu den jüngsten Enttäuschungen in der Produktpipeline, schrieb Kerry Holford am Dienstag. Dabei rücke eine Abkühlung wegen auslaufender Patente immer näher. Die Erwartungen an ein Investorentreffen am 19. November seien hoch und die Bewertung der Aktien sei überdehnt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
134,48 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-21,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
133,28 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,22%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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