FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 97 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die kurzfristigen Wachstumsaussichten sehe er zwar bereits im derzeitigen Aktienkurs reflektiert, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe Novartis eines der innovativsten Unternehmen im Pharmasektor und er sehe Aufwärtspotenzial im Falle von neuen Produkten sowie bei positiven Pipeline-Überraschungen./jl/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 04:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.