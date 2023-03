FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 80 Franken angehoben. Positive Daten aus der Brustkrebsstudie von Kisqali neutralisierten möglicherweise einen großen Teil des Pantent-Kliffs von Entresto, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte ist daher nun insgesamt nicht mehr so skeptisch./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 06:41 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.