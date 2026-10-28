Novartis Aktie
|140,50EUR
|1,80EUR
|1,30%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 116 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach einem zweiten Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisschätzungen an und rollte die Bewertungsbasis komplett auf 2027 nach vorn. Vom Kapitalmarkttag am 19. November erwartet er aktuelle Ziele für die Spitzenumsätze von Medikamenten sowie für die mittelfristige Entwicklung./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
128,66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
129,88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,09%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aktien Schweiz etwas fester - Novartis legen nach Zahlen zu (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AG
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|139,30
|0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG