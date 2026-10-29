Novartis Aktie

143,36EUR 3,50EUR 2,50%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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29.10.2026 06:58:18

Novartis Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 145 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Analyst Richard Vosser am Mittwoch seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft der Schweizer 2026 und 2027. Längerfristig seien deutlich höhere Marktschätzungen möglich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129,22 CHF 		Abst. Kursziel*:
12,21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
132,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
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28.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 143,14 2,35% Novartis AG

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10:12 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:02 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
09:53 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09:35 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:31 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:50 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 adidas Outperform Bernstein Research
08:48 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08:46 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
08:42 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 Airbus Outperform Bernstein Research
08:21 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 BASF Outperform Bernstein Research
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Boeing Outperform Bernstein Research
07:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
07:15 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:57 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06:29 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
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