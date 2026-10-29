Novartis Aktie
|143,36EUR
|3,50EUR
|2,50%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 135 auf 145 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal erhöhte Analyst Richard Vosser am Mittwoch seine Schätzungen für Umsatz und Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft der Schweizer 2026 und 2027. Längerfristig seien deutlich höhere Marktschätzungen möglich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
145,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
129,22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
132,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
28.10.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.10.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|143,14
|2,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets