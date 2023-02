FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Das Schlussquartal des Schweizer Pharmakonzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Aktie dürfte auch die zunehmende Zahl an Medikamenten kaum als Kurstreiber dienen, solange kein Vertrauen am Markt in nachhaltiges Wachstum bestehe. Mit der Verwässerung durch die Abspaltung der Tochter Sandoz sieht er zudem das Risiko eines weiteren Kursrückgangs./tav/ajx



