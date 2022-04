NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsbilanz mit starken Ergebnissen. Angesichts zunehmend negativer Währungsentwicklung hält er die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr am Markt für zu hoch./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 21:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.