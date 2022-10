NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 81 auf 78 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den vorgelegten Zahlen des Pharmakonzerns nur geringfügige Änderungen an seinen Prognosen vor. So senke er etwa seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Pharmageschäft für 2023. Damit trage er dem verstärkten Gegenwind durch Wechselkurse und den Auswirkungen durch Generika für das MS-Medikament Gilenya ab dem vierten Quartal 2022 Rechnung, schrieb er./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 23:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 00:15 / BST



