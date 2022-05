FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts der Zulassung für das Konkurrenzmedikament Mounjaro von Eli Lilly auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 dänischen Kronen belassen. Dem Diabetes-Spezialisten bereite dies Bauchschmerzen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften vorsichtiger werden, für den Status von Novo Nordisk als Wachstumsaktie sei dies eine Herausforderung. Er sehe darin aber eine gute Chance für Anleger vor einer Neuauflage des Medikaments Wegovy./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.